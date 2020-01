Aktion : Großer Zusammenhalt für Rudolf

Rudolf aus Ayl braucht einen Stammzellenspender. Foto: Rudolf Ayl/Stefan-Morsch-Stiftung

Ayl/Saarburg Typisierung bei der Stefan-Morsch-Stiftung am 26. Januar in Ayl und während der DRK-Blutspende am 30. Januar in Saarburg

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für die Typisierungsaktion im Ayler Bürgerhaus für Leukämiepatienten Rudolf ist alles vorbereitet. Am Sonntag, 26. Januar, 13 bis 17 Uhr wird jeder erwartet, der die Hilfsaktion gegen Blutkrebs unterstützen möchte: mit der Registrierung als Stammzellspender oder einer Geldspende. Auch der DRK Ortsverein Saarburg möchte die Aktion unterstützen. Mit der Stefan-Morsch-Stiftung werden am Donnerstag, 30. Januar, von 17 bis 20.30 Uhr, Blutspender dazu aufgerufen, sich als Stammzellspender zu registrieren – in der Turnhalle des Gymnasiums, Graf-Siegfried-Straße 72, Saarburg.

Gesucht werden junge Menschen bis 40 Jahre, die sich im Bürgerhaus Ayl oder während der Blutspende in Saarburg als möglicher Lebensretter registrieren. Am 26. Januar kann man einfach seine Kontaktdaten angeben und eine Speichelprobe abgeben. Bei der Blutspende wird einfach eine kleine Menge Blut mehr abgenommen. Im Labor der Birkenfelder Stammzellspenderdatei werden die Proben auf die genetischen Gewebemerkmale analysiert. Diese Merkmale müssen mit denen eines Leukämiepatienten übereinstimmen, um als Spender in Frage zu kommen.

Wer sich nicht registrieren lassen kann oder möchte, kann trotzdem helfen, indem er am 26. Januar, im Bürgerhaus Ayl, einen Betrag in die Spendendose steckt. Mit Hilfe von Geldspenden werden die Registrierungskosten, die für jede Typisierung anfallen (rund 40 Euro) finanziert.