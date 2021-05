Muttertag : Guten-Morgen-Müsli

Das Müsli im Glas besticht mit seiner fruchtig-leichten Komposition aus Himbeeren, Quark und Knusperflocken. Foto: © Grafschafter Krautfabrik

(red) Am 9. Mai ist Muttertag. Klar ist allerdings, dass auch in diesem Jahr der Muttertag aufgrund der Corona-Krise anders ausfallen wird, als sonst. Das ist aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.

Die Woch stellt einige Rezepte vor, wie Sie Ihrer Mutter trotz geltender Corona-Regeln den Muttertag versüßen können. Los geht es mit einer kleinen Anerkennung in Form eines leckeren Frühstücks aus dem Glas.

Zutaten:

300 g frische Himbeeren (ersatzweise tiefgekühlt) oder andere Früchte

250 g Magerquark

150 g saure Sahne

50 ml Mandeldrink

4 EL Karamell-Sirup

120 g Amaranth-Müsli (alternativ: Knusper-Müsli)

40 g grobe Haferflocken

Für die Garnitur:

2 EL Karamell-Sirup

Zubereitung:

Zuerst die Himbeeren verlesen oder auftauen lassen und mit zwei Esslöffeln Karamell-Sirup süßen. Anschließend den Quark mit saurer Sahne, Mandeldrink und dem restlichen Karamell-Sirup verrühren.