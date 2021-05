Unsere Vereine : Happy Birthday: 100 Jahre Musikverein Harmonie Neuhütten

Neuhütten Jahrestag der Gründungsversammlung ist in der kommenden Woche, aber gefeiert wird wegen Corona erst im nächsten Jahr – Aktuell keine regulären Proben möglich.

(red) Schon im Jahr 1920 schlossen sich einige junge Männer zusammen, um die Blasmusik in Neuhütten einzuführen, so ist es in der Vereinschronik zu lesen. Die Anmeldung des Vereins war wegen des damals noch herrschenden Besatzungsrechts der Franzosen nicht einfach. Jedoch wurden alle Probleme ausgeräumt und der Weg war am Sonntag, 22. Mai 1921, frei, in der damaligen Gaststätte Roser die Gründungsversammlung durchzuführen und den Verein offiziell aus der Taufe zu heben.