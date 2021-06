Eisenbahngeschichte : Happy Birthday, Eifelstrecke!

Gerolstein/Trier Zu diesem Jubiläum gibt es keinen „großen Bahnhof“ mit Ehrengästen, Sonderzügen und Volksfesten: Die Eifelstrecke der Bahn zwischen Gerolstein und Trier begeht ihren 150. Geburtstag eher still und unbemerkt von der Öffentlichkeit.

Die einzige Pressemitteilung, die die Deutsche Bahn die Eifelstrecke betreffend in der vergangenen Woche herausgab, informierte über Zug­ausfälle und Schienen­ersatz­verkehre wegen Bauarbeiten in den Ferien (siehe Info). Immerhin: Die Jubilarin macht sich damit fit für die Zukunft. Im Gegensatz zu anderen Strecken der Eifel wie der Nims-Sauertalbahn oder der Westeifelbahn, die schon längst wieder der Vergangenheit angehören.

Dass auch die Eröffnung 1871 ohne große Feierlichkeiten vonstatten ging, war für die damalige Zeit eher ungewöhnlich. Allerdings musste im zu Ende gehenden deutsch-französischen Krieg die Bahn zuerst militärische Aufgaben erfüllen, bevor die Verkehrsfreigabe auch für zivlie Zwecke erfolgte. Der Eröffnungstermin wurde daher mehrfach verschoben. So finden sich in der Literatur auch verschiedene Angaben. Karl-Josef Bales, der sich intensiv mit der Geschichte der Eifelstrecke befasst hat, nennt als Eröffnungsdatum des Abschnitts Gerolstein – Trier den 15. Juli 1871. Im Fahrplan der Rheinischen Eisenbahn, der an jenem Samstag in Kraft trat, ist die Eröffnung der Strecke vermerkt. Damit gab es nun Verbindungen von Köln nach Luxemburg und Saarbrücken. Die Moselstrecke von Trier nach Kob­lenz ging dagegen erst 1879 in Betrieb.