Jubiläum : Haus der Jugend feiert 40 + 1 Jahre

Die Band Kasalla kommt nach Bitburg. Foto: BEN WOLF

Bitburg Konzert mit Kasalla im Juni - Kinderflohmarkt und Familienfest im September.

(red) Am 30. August 1981 öffnete das Haus der Jugend Bitburg erstmals seine Türen. Mit einer großen Eröffnungswoche wurde das Bitburger Jugendhaus in Trägerschaft des Bistums Trier damals feierlich eröffnet. Nachdem das 40-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr ausfallen musste, startet das Haus der Jugend nun einen zweiten Anlauf und feiert in diesem Jahr „40+1 Jahre“.

Den Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten bildet ein Open-Air-Konzert auf dem Parkplatz Altes Gymnasium in Bitburg. Am Samstag, 25. Juni, wird dort die kölsche Formationen Kasalla auf der Bühne stehen. Die Band um den gebürtigen Bitburger Bassisten Sebi Wagner, die im Jahr 2021 ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum feierte, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Zuschauermagneten entwickelt und wird auch viele Konzertbesucher zum Open Air nach Bitburg locken. Als Vorgruppe tritt die lokale Partyformation „Erich and the funky Moneyrollers“ auf. Der Vorverkauf für dieses Konzert hat bereits begonnen. Tickets gibt es über www.ticket-regional.de sowie im Haus der Jugend und bei der Kulturgemeinschaft Bitburg.

Mit dem Kinderflohmarkt in der Bitburger Fußgängerzone gibt es am Samstag, 17. September, die Traditionsveranstaltung schlechthin. So fand der erste Kinderflohmarkt im Rahmen der Bitburger Kinder- und Jugendtage damals schon vor der eigentlichen Eröffnung des Hauses der Jugend statt, veranstaltet von der damaligen Initiativgruppe Haus der Jugend Bitburg um den ehemaligen Leiter der Einrichtung, Gerd Wanken.

Bunt zugehen wird es nur einen Tag später beim großen Familienfest am Sonntag, 18. September, im und am Haus der Jugend und auf dem Rathausplatz. An diesem Tag öffnet das Haus der Jugend seine Türen und präsentiert seine Arbeit, begleitet von einem bunten Rahmenprogramm mit Musik, Tanz, Theater, Spiel und Spaß für die ganze Familie.

Die offizielle Jubiläumsfeier ist für Samstag, 25. September, geplant:

Alle Mitarbeiter des Hauses der Jugend freuen sich schon jetzt darauf, dieses Jubiläum mit zahlreichen kleinen und großen Besuchern feiern zu können.