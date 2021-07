Hip-Hopper an der Mosel

Trier Open-Air-Konzert mit der Antilopen Gang.

(red) Die Antilopen Gang macht im Rahmen ihrer „Insolvenzverschleppung“-Tour am Donnerstag, 29. Juli, 19.30 Uhr. Station auf dem Vorplatz der Arena Trier. Die Hip-Hop-Band aus Düsseldorf und Aachen reist mit Danger Dan an, der mit seinem Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ in den letzten Wochen für großes Aufsehen gesorgt hat.