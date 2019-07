Brauchtum : Auf nach Hermeskeil zum Stadtfest!

Hermeskeil Alles beginnt mit einem großen Knall. Wann das Stadtfest Hermeskeil losgeht, kündigt der Kanonendonner der Stadtsoldaten an. Dieses Jahr sind die Bollerschüsse am Samstag, 13. Juli um 15 Uhr zu hören.

Einen Krammnarkt gibt es am Mittwoch, 17. Juli, ab 8 Uhr in der Fußgängerzone und in der Schulstraße. Eine Zaubershow mit tobiAS findet um 15 Uhr im Festzelt statt. Der traditionelle Erbseneintopf nach Omas Art kann am Donnerstag, 18. Juli, von 12 bis 14 Uhr verspeist werden. Die Band The long runwartet ab 20.30 Uhr mit Hits der Eagles im Gepäck auf. Am Freitag, 19. Juli, gibt es von 15 bis 18 Uhr Freifahrten auf dem Rummelplatz. Einen Oma-Opa-Enkeltag gibt es Samstag, 20. Juli, von 14 bis 16 Uhr. Abends spielt die Phil – A Tribute to Phil Collins & Genesis um 21 Uhr im Festzelt.