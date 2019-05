Musik : Chorkonzert in Gusenburg

Chorkonzert in Gusenburg

Gusenburg Die Chorgemeinschaft Friede Gusenburg feiert dieses Jahr ihr 90-jähriges Bestehen und lädt am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr zu einem Chorkonzert in den Gusenburger Pfarrsaal ein.

So hat der Gemischte Chor Gusenburg, der vor 30 Jahren aus dem damaligen Männergesangverein Friede Gusenburg hervorgegangen ist, in den zurückliegenden Wochen mit ihrem Leiter Tobias Weber Lieder aus dem Bereich Deutsch-Pop – unter anderem „Nur geträumt“ von Nena oder „Horizont“ von Udo Lindenberg – sowie englischsprachige Popsongs wie „Mad world“ und „I saved the world today“ vorbereitet.