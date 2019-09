Hermeskeil Kalorienzählen, Genussverzicht und am Ende der Jo-Jo-Effekt, kaum eine Frau kennt nicht die Krux mit dem Abnehmen. Schlagfertigkeitskönigin

Nicole Staudinger liest am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr in der Hermeskeiler Stadtbücherei aus ihrem Werk „Ich nehm schon zu, wenn andere essen“. Karten für die Autorenlesung können zum Preis von zehn Euro in der Buchhandlung Lorenzen, Hermeskeil, erworben werden.