Unsere Vereine : Ein Männerchor mit Können und Ehrgeiz

Info

Der Männerchor Neuhütten ist 1912 gegründet worden unter dem Namen MGV Germania Neuhütten. In den Jahren nach Ende des Ersten Weltkriegs erlebte der Verein eine Blütezeit mit bis zu 50 Sängern. Der Zweite Weltkrieg setzte dem Verein schwer zu: Von den vormals 35 Sängern kehrten 16 nicht mehr zurück. 1950 wurde der Verein nach einer Erlaubnis der französischen Besatzungsmacht wieder aktiv. 2012 feierte der Verein sein 100-jähriges Bestehen und wurde mit der Zelter-Plakette geehrt. Parallel mit dem neuen Chorleiter Holger Schön begann 2012 die inhaltliche Neuorientierung des Vereins, bei der zunehmend Lieder zeitgemäßer deutscher und internationaler Chorliteratur eingeübt wurden. Um der inhaltlichen Neuorientierung auch in der Namensgebung Ausdruck zu verleihen, hat sich der Verein von der „antiquierten“ Bezeichnung Männergesangverein Germania getrennt und sich in Männerchor Neuhütten 1912 umbenannt.