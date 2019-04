45 Schüler der IGS Hermeskeil haben ihr Abitur abgelegt. Es ist ein historisches für die Schule.

„Jetzt habt ihr es geschafft! Ihr könnt stolz auf euch sein!“, so die Worte von Schulleiter Christian Schmidt zu Beginn der ersten Abiturfeier der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil. 45 Schüler hatten nach den schriftlichen Abiturprüfungen zu Jahresbeginn nun auch ihre mündlichen Prüfungen erfolgreich abgelegt und feierten dies unter dem Motto „Abi Vegas – 13 Jahre Glücksspiel“ gemeinsam mit ihren Eltern, Geschwistern, Freunden, Lehrern sowie zahlreichen Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft in der festlich geschmückten Hochwaldhalle.

Die Leitende Regierungsschuldirektorin Ursula Biehl von der ADD bestätigte in ihrer Ansprache, dass „es viele Prüfungen gegeben habe, in denen Schülerinnen und Schüler Hervorragendes geleistet hätten“. Gleichzeitig dankte sie dem Oberstufenleiter, Christoph Baldes, für die gute Organisation des Abiturs. Heinz-Peter Düpre, Elternsprecher der Schule, betonte in seinem Grußwort mit Blick auf das Motto, dass „Glücksspiel mehr erfordere als eben nur Glück, sondern vor allem auch Strategien, Ausdauer und Verständnis.“

Mit besonderer Spannung wurde die Rede von Jil Greimann, Stufensprecherin des Abiturjahrgangs, erwartet. Sie rief ihre Mitschüler in einer rhetorisch geschliffenen Rede dazu auf, auf ihrem weiteren Lebensweg immer ihren Idealen treu zu bleiben und sich nicht von gesellschaftlichen oder ökonomischen Zwängen verbiegen zu lassen.

Nach einem musikalischen Beitrag der beiden Lehrerinnen Kristina Heitzer und Carolin Müller, wurden dann endlich die Abiturzeugnisse von den Stammkursleitern überreischt, bevor zum Abschluss noch die jeweils besten Schülerinnen und Schüler eines Fach geehrte wurden.

Dies waren Elena Daug in Geschichte, Tim Pelzer in Biologie und Sport, Henriette Stärz in Englisch, Jan Dupont in Mathematik, Bastian Welter in Sozialkunde, Marie Stambusch in Erdkunde, Maximillian Feller in Chemie und Informatik sowie Elisabeth Adams und Michelle Gubernator in Deutsch.

Ausgezeichnet wurden zudem Tim Pelzer, Elena Daug und Nikola Meeth für den insgesamt besten Abiturdurchschnitt durch den Förderverein der Schule sowie Wiktoria Swora mit dem Preis der Bildungsministerin für „vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz“. Musikalisch eingebettet wurde die Preisverleihung durch den Chor der Oberstufe unter der Leitung von Melanie Johann.