Konzert : Feeling Grooovy spielen Songs von Simon & Garfunkel

Foto: Feeling Grooovy

Hermeskeil Wer kennt sie nicht, die Klassiker von Simon & Garfunkel? „The Sound of Silence“, „Bridge over troubled water“ oder „Mrs. Robinson“. Diese Songs werden wieder wach, wenn am Samstag, 30. November, 19 Uhr, die Formation Feeling Grooovy im Mehrgenerationenhaus in Hermeskeil ihr Programm mit den Songs von Simon & Garfunkel präsentiert.

