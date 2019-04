Narzissenfest lockt am Sonntag nach Schillingen

Der Frühling naht mit großen Schritten, und bald blüht im Hochwald wieder eine Besonderheit: die Wilde Narzisse. Vor allem im Ruwertal zwischen Schillingen und Hentern ist sie mit ihren zartgelben Köpfen in den Wiesen und im lichten Laubwald zu entdecken.

Lange nur der örtlichen Bevölkerung bekannt und als Geheimtipp unter eingefleischten Botanikern gehandelt, hat es sich zunehmend herumgesprochen, dass es im März/April wilde Narzissenvorkommen im Hochwald zu bewundern gibt.

Früher bildeten die Narzissen ausgedehnte gelbe Teppiche, die jedoch durch Nutzungsintensivierung, Nutzungsaufgabe, Aufforstungen mit Nadelgehölzen, aber auch durch Abpflücken und Ausgraben der Pflanzen stark dezimiert wurden.

Insbesondere umfangreiche Beseitigungen von Nadelholzaufforstungen in der Ruweraue, aber auch die extensive Bewirtschaftung der Wiesen und die Beibehaltung der Niederwaldwirtschaft tragen dazu bei, dass sich die Narzissenbestände heute im Ruwertal wieder erholen.

Da die Vorkommen der wilden Narzisse alle im Bereich des Gewässerprojektes Ruwer liegen, wurden auch bei der Umsetzung dieses Naturschutzgroßprojektes umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Narzissenbestände durchgeführt.

Um dieses beeindruckende Naturschauspiel allen Naturfreunden nahe zu bringen und die Menschen für die Besonderheit und den Erhalt dieser Naturschönheit zu sensibilisieren, veranstalten die Ortsgemeinde Schillingen und der Verein Hochwald-Ferienland am Sonntag, 7. April, das 13. Rheinland-Pfälzische Narzissenfest. Die Narzissenkönigin Eva-Marie I. wird die Besucher gemeinsam mit den Organisatoren ab 11 Uhr an der Freizeitanlage willkommen heißen und als Botschafterin der wilden Narzisse dem Frühlingsfest einen besonderen Glanz verleihen.

Ganztägig pendelt ein Bus zwischen der Freizeitanlage Schillingen und den Narzissenwiesen. Zudem ist ein circa zehn Kilometer langer Rundweg markiert, auf dem man zu den Wiesen wandern kann. Unterwegs hat man an einem „Ebbes von Hei“-Stand Gelegenheit, die Qualität aus der Saar-Hunsrück-Region zu riechen, zu fühlen oder zu schmecken. Außerdem wird das Landzeit-Team Schneider/Stüber mit ein paar Eseln vor Ort sein, kleine Eselwanderungen machen und Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit geben, mit den Tieren auf Tuchfühlung zu gehen. Informationsstände des Naturparks Saar-Hunsrück, des Nationalparks Hunsrück-Hochwald und des Naturschutzbundes sowie ein Frühlingsmarkt bereichern das diesjährige Programm in der Freizeitanlage. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von dem Duo Moonglow und dem Musikverein Buweiler. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt.

• Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information in Kell am See, Telefon 06589/1044, E-Mail info@hochwald-ferienland.de