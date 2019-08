Fest : Heddert feiert mit viermal Live-Musik

„War das ein Erdbeben?“, fragte Frank Rohles (vorne) beim letzten Autritt auf der Kirmes in Heddert. Nun kommt die Band wieder in den Hochwald – bei freiem Eintritt. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Heddert Der beschauliche Hochwaldort Heddert feiert von Freitag, 9. August, bis Montag, 12. August, seine Laurentiuskirmes im Festzelt auf dem Dorfplatz – und hat wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Das Highlight ist sicherlich der Samstag als Rockabend mit der überregional bekannten Band RoxxBusters . Die Formation, der unter anderem Musik-Größe Frank Rohles angehört, ist bekannt von unzähligen Auftritten auf Veranstaltungen wie dem Trierer Altstadtfest, der Wittlicher Säubrennerkirmes oder dem Bitburger Folklore-Festival. Nun tritt sie zum wiederholten Mal in Heddert auf, der Eintritt ist wie bei den letzten Malen frei, der Auftritt beginnt um 21.30 Uhr. Wie in den letzten Jahren gibt es am Samstag dazu wieder eine Sektbar.

Danach spielt Christian Altmayer, Sänger und Gitarrist der Band The Navensink Banks und ehemals der Band Waste Of Mind. Neu daran ist, dass er ein Akustik-Rock-Set spielt, das eigene Songs, aber auch Cover-Versionen von Bands wie Green Day, Blink 182, Rise Against oder Stone Sour umfasst. Egal ob man es also rockig oder lieber etwas sanfter mag – bei den Newcomern ist für jeden etwas dabei. Auch hier ist der Eintritt frei.