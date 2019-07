Vielfältiges Programm : Hermeskeiler Stadtfest startet traditionell mit Kanonendonner

Hermeskeil Alles beginnt mit einem großen Knall. Wann das Stadtfest Hermeskeil losgeht, kündigt der Kanonendonner der Stadtsoldaten an. Dieses Jahr sind die Bollerschüsse am Samstag, 13. Juli um 15 Uhr zu hören.

Das 5. Stadtfest geht bis 21. Juli. Höhepunkt ist der Auftritt der Billy-Idol-Tributeband Idolized um 21 Uhr im Festzelt. Am Sonntag, 14. Juli, findet von 11 bis 13 Uhr im Festzelt ein Kinderflohmarkt statt (Anmeldung bis 12. Juli bei w.auler@hermeskeil.de) Ein verkaufsoffener Sonntag lädt zum Bummeln in die Fußgängerzone ein. Blasmusik meets Stadtfest heißt es ab 14.30 Uhr im Festzelt. Die Stadtkapelle Hermeskeil feiert ihren 100. Geburtstag mit den befreundeten Musikvereinen aus Gusenburg und Leiwen. Am Montag, 15. Juli, gibt es ab 12 Uhr ein Dienstleister- und Handwerkeressen: Paprika-Zwiebel-Schmortopf vom Schweinekamm mit hausgemachten Serviettenknödeln (Voranmeldung bis 11. Juli bei w.auler@hermeskeil.de). Um 20.30 Uhr spielt die Partyband Viva la Vida. Der Dienstag, 16. Juli, gehört ab 14.30 Uhr den Kindern und Jugendlichen mit Spielstationen der Stadtbücherei. Abends sorgt die Satellite Show & Party Band für Stimmung. Einen Krammarkt gibt es am Mittwoch, 17. Juli, ab 8 Uhr in der Fußgängerzone und in der Schulstraße. Eine Zaubershow mit tobiAS gibt es um 15 Uhr im Festzelt. Der traditionelle Erbseneintopf nach Omas Art kann am Donnerstag, 18. Juli, von 12 bis 14 Uhr verspeist werden. Die Band The long run wartet ab 20.30 Uhr mit Hits der Eagles im Gepäck auf. Am Freitag, 19. Juli, gibt es von 15 bis 18 Uhr Freifahrten auf dem Rummelplatz. Einen Oma-Opa-Enkeltag gibt es Samstag, 20. Juli, von 14 bis 16 Uhr. Abends spielt die Phil – A Tribute to Phil Collins & Genesis um 21 Uhr im Festzelt. Eine offene Hermeskeiler Skat-Stadtmeisterschaft findet am Sonntag, 21. Juli, ab 14 Uhr im Festzelt statt. Von 17.30 bis 22.30 Uhr unterhält das Trio Micado mit „C“ und Herberto „B“ mit Oldies und Schlagern bevor um 22.30 Uhr das Abschlussfeuerwerk im St. Fargeau-Park gezündet wird. Das komplette Programm unter www.hermeskeil.de Foto: Christa Weber