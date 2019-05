Konzert : Irische Nacht mit Rambling Rovers in Gusenburg

Foto: Rambling Rovers/Martin Meyer

Gusenburg Einen irischen Abend mit den „Rambling Rovers“ gibt es am Mittwoch, 29. Mai, ab 21 Uhr in der Grenderichhalle in Gusenburg. Die Trierer Band entführt die Zuhörer mit ihren Jigs, Reels und Polkas in die alte Welt der Pubs, der rauen Seefahrt und der irischen Liebeleien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken