Musik : Konzert am Gymnasium Hermeskeil mit Big Band und Bläserklassen

Hermeskeil Am Freitag, 17. Mai, findet am Gymnasium Hermeskeil ein Konzert mit der Big Band „Laid Back“ und den Bläserklassen der Jahrgangsstufen fünf, sechs und acht statt.

Die Gruppen werden als einzelne Formation ihr momentanes Repertoire zu Gehör bringen und sich am Ende des Konzerts zu einem einzigen, fast 80-köpfigem Klangkörper in Form einer XXL Big Band verschmelzen. Für die Big Band ist es das erste Konzert in ihrem Jubiläumsjahr. Am 1. September wird das 20-jährige Bestehen der Big Band zusammen mit der neu formierten Ehemaligen-Big-Band sowie dem Jugendjazzorchester des Saarlandes, einem Auswahlorchester aus talentierten, jugendlichen Jazzern, gefeiert. Das Konzert am 17. Mai beginnt um 19 Uhr in der Turnhalle. Der Eintritt ist frei. Foto: Stefan Butterbach/Gymnasium Hermeskeil