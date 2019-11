Konzert : Konzertante und adventlich-weihnachtliche Musik

Foto: W. Fandel

Hermeskeil Am Dienstag, 3. Dezember, findet um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus in Hermeskeil ein Adventskonzert des Gymnasiums statt.

