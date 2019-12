Markt : Lichterglanz im Hermeskeiler Stadtpark

Hermeskeil Lichterglanz und Glühweinduft: Bis 8. Dezember präsentieren sich rund 25 Aussteller im Hermeskeiler Stadtpark.

Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 7. Dezember, von 14 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag, 8. Dezember, von 12 bis 18 Uhr. Musikalische Höhepunkte werden den Besuchern durch Konzerte der Stadtkapelle Hermeskeil So. 17 Uhr), der Band Caracas (Sa. 17 Uhr), New Vintage (Sa. 20 Uhr) sowie dem Tenor Thomas Kiessling (So. 13 Uhr) geboten. Weitere Programmpunkte sind das „Circolo Stelzentheater“ (Sa. 17.30 und 19.30 Uhr), eine Aktion der Stadtbücherei Hermeskeil (Sa. 15 Uhr) sowie eine große Verlosung (So. 16 Uhr).