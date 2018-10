später lesen Konzert Mittelalter meets Pop FOTO: Tomy Badurina FOTO: Tomy Badurina Teilen

„Gregorianic meets Pop“ heißt es am Donnerstag, 8. November, in der Wendalinusbasilika in St. Wendel. The Gregorian Voices werden ab 19.30 Uhr frühmittelalterliche gregorianische Choräle durch Pop-Songs bereichern und völlig neu beleben.