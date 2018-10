später lesen Freizeit Oktoberfest, Party und Lokalmatadoren FOTO: New Vintage FOTO: New Vintage Teilen

Twittern

Teilen



Die Reinsfelder Kirmes findet traditionell am ersten Oktoberwochenende statt – in diesem Jahr noch bis Montag, 8. Oktober. Nach dem Auftakt am Freitag mit den Ursprungs-Bergbuam geht es auch am Samstag zünftig weiter.