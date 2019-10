Unsere Vereine : Pflanzenfans bringen Farbe ins Dorf 

Info

Pflege von Baumscheiben und Holzbänken, Montage der Ortsstraßenschilder, Zuschuss beim Umbau und Renovierung der Grillhütte, Pflege der Friedhofsanlage, Erneuerung eines Teils der Zaunanlage am Friedhof, Zuschuss für Spielgeräte auf den Spielplätzen, Gestaltung der Sportplatzanlage beim Jubiläumsfest des FC, Spende für die Renovierung der Kirchenorgel, Zuschuss bei der Anlage eines Fußweges neben der Kirche, Zuschuss für die Renovierung der Kapellen, Erneuerung des Schildes am Ortseingang, Bepflanzung des Umfeldes am Feuerwehrgerätehaus, Beutelspender für Herrchen von Vierbeinern.

Sonstige Aktivitäten: Teilnahme am Dreck-weg-Tag, Mithilfe bei der Pflege der Anlagen rund ums Kloster in Hermeskeil, Mithilfe bei Ortsveranstaltungen. Blumenschmuck im Dorf und an der Mariengrotte doth