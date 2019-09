Konzert : Queen-Tributeband rockt in Hermeskeil

The Bohemians covern Queen-Songs. Foto: Heiko Britz/Heiko Britzwww.digfot.de

Hermeskeil We are the Champions“, „We will rock you“ oder „Bohemian Rhapsody“ – Queen haben Rockgeschichte geschrieben. Die britische Tributeband The Bohemians lässt den Mythos der legendären Band aufleben.

Musiker, Sänger und Entertainer präsentieren in der zweieinhalb Stundenshow die größten Hits von Queen, von Discoklassikern bis hin zu Rock-Balladen. Mit Rob Comber haben The Bohemians einen Frontmann, der eine authentische und hochkarätige Hommage an Freddie Mercury abliefert, sowohl stimmlich als auch optisch. Am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, macht die Combo mit „A Night of Queen“ Station in der Hochwaldhalle in Hermeskeil. Karten gibt es ab 29 Euro in den bekannten Vorverkaufsstellen.