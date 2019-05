Raderlebnistag : Radeln auf der Bahntrasse

Zwischen Reinsfeld und Mertesdorf Mit dem Rad auf der Bahntrasse: Dampften früher Züge über die historische Eisenbahnstrecke durch das Ruwertal, rollen seit zehn Jahren Fahrräder über den Ruwer-Hochwald-Radweg.

Heute gehört die Route zu den längsten Radstrecken in Rheinland-Pfalz. Das Jubiläum möchte der Verein mit einem ganztägigen Radwegfest an elf verschiedenen Stationen am Samstag, 18. Mai, feiern. Der offizielle Festakt geht um 11 Uhr in Reinsfeld über die Bühne, weil der Startabschnitt in Hermeskeil derzeit wegen Bauarbeiten für ein neues Einkaufszentrum nicht befahrbar ist. An elf Stationen des Weges auf der ehemaligen Hochwaldbahn-Trasse wird es Livemusik, Essen und Getränke, geführte Radtouren und Aktionen geben – in Reinsfeld, Kell am See, Niederkell, Zerf, Hentern, Pluwigerhammer, Gusterath-Tal, Sommerau, Waldrach, Kasel und Mertesdorf. Der VRT will an dem Tag einen vergünstigten Fahrrad-Mitnahme-Service mit dem RegioRadler Ruwer-Hochwald anbieten.