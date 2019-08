Benefizaktion : Strampeln für den guten Zweck

Mit prominenter Unterstützung radeln vom 11. bis 13. August die Teilnehmer der "Vor-Tour der Hoffnung" durch Trier und den Kreis Trier-Saarburg. Sie sammeln unterwegs Spenden ein, um damit krebskranken Kindern zu helfen. Foto: 2019 Vor-Tour der Hoffnung. Foto: VOR-TOUR der Hoffnung

Kell am See Rund 150 Radler, darunter zahlreiche Prominente aus den Bereichen Sport, Politik, Medizin, Showbusiness und Wirtschaft, stellen sich auch in diesem Jahr wieder in den Dienst der guten Sache und radeln an drei Tagen für Kinder, die Unterstützung dringend benötigen.

Am Montag, 12. August, macht der Tross zur Mittagspause Halt in Kell am See. Das Fahrerfeld wird gegen 11.45 Uhr am Historischen Bahnhof in Kell am See – direkt am Ruwer-Hochwald-Radweg – einradeln, wo Heike Boomgaarden (SWR-Fernsehmoderatorin) und Klaus Hafner (Stadionsprecher bei Mainz 05) sowie die Trommlergruppe Ogologundo aus Kell am See den Zuschauern schon im Vorfeld einheizen werden.

Das Einradeln der 150 Radfahrer und das musikalische Programm sind sehr emotionale Momente, insbesondere, wenn das von Chris Bennett eigens für die VorTour komponierte Lied „Für alle Kinder dieser Welt“ angestimmt und von allen mitgesungen wird. Während der Veranstaltung stehen Mittagessen (Currywurst mit Brötchen und frisches Obst) sowie Getränke gegen eine Spende zur Verfügung. Während der Veranstaltung erfolgt die Scheckübergabe mit den bis dahin gesammelten Spendengeldern.