Unsere Vereine : „Wenn Bogenschießen einfach wäre, würde es Fußball heißen“

Kell Der SV Kell hat vor anderthalb Jahren eine Bogensportabteilung ins Leben gerufen. Obwohl sich viele Anfänger unter den Aktiven befinden, können die Bogenschützen schon erste Erfolge in Wettbewerben verbuchen.

Viele glauben es aus Wildwestfilmen zu kennen: Den Bogen anlegen, Pfeil auflegen, spannen, zielen, loslassen: So stellen sich die meisten Menschen das Bogenschießen vor. Doch so einfach ist es nicht: „Bogenschießen gilt nach Golf als zweitkomplizierteste Sportart“, sagt Johannes Reitz, Abteilungsleiter Bogenschießen beim SV Kell. Denn es gibt ganz viele Funktionsabläufe, die ineinandergreifen müssen. Man sagt, dass es 52 Sachen gibt, die beim Bogenschießen zu beachten sind, sagt der Abteilungsleiter. Wenn man die Hand drei Millimeter höher oder niedriger hält, macht das auf eine Schussdistanz von 70 Metern etwa 20 Zentimeter in der Höhe aus, rechnet er vor. „Wenn Bogenschießen einfach wäre, würde es Fußball heißen“, lacht er.