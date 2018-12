später lesen Konzert Bounce rockt an Weihnachten FOTO: Bounce FOTO: Bounce Teilen

Twittern

Teilen



Den W!Rock feiert die Jugendkulturgruppe Heidenburg seit 25 Jahren am zweiten Weihnachtstag. In diesem Jahr steht am Mittwoch, 26. Dezember, die Band Bounce in der Heidenburghalle auf der Bühne. Als Support ist DJ Dr. Beat am Start.