(red) Ian Paice ist der legendäre Schlagzeuger von Deep Purple und aktuell das einzig verbliebene Gründungsmitglied von Deep Purple. Jetzt kommt er mit der Band „Pur.Pendicular“ auf Tour um seine Best-Of-Classic-Deep-Purple-Show auf die Bühne zu bringen, am Sonntag, 9. Juni, 19 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle Kusel.

Zu hören gibt es Deep-Purple-Klassiker wie „Child In Time“, „Black Night“, „Smoke On The Water“, „Woman From Tokyo“ und „Hush“.

Karten gibt’s im Vorverkauf ab 35 Euro (Sitzplätze) inklusive Vorverkaufs-Gebühren (erhöhte Abendkassenpreise) in Kusel im Bürgerbüro der Kreisverwaltung, Haus Pfälzer Bergland und Tourist Information sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Im Internet unter www.kultopolis.com oder unter der Ticket-Hotline Telefon 0651/ 9790770.