Elektronisches auf der Raketenbasis

Unter dem Motto „All you need to be“ wird von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. August, bei der 24. Ausgabe von „Nature One“ gefeiert. Auf der Raketenbasis Pydna bei Kastellaun legen mehr als 350 DJs auf 23 Floors auf.