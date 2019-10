Freizeit : Kunst im Gewächshaus

Morbach „HeimatLos“ – so lautet der Titel der diesjährigen Ausstellung von Kunst im Gewächshaus in Morbach. Bei der dreitägigen Veranstaltung vom 25. bis 27. Oktober dreht sich vieles um den Begriff Heimat.

Die Künstler, die an diesem Wochenende in der Gärtnerei Berg ausstellen und musizieren, haben alle ihre eigene Interpretation dieses Themas. Sei es Elena Schmidt (Foto), die zunächst durch ungewöhnliches Material auf sich aufmerksam macht: Sie verwendet Teebeutel und bearbeitet mit deren Pigmenten Fotos und Gemälde. Im Mittelpunkt ihrer Werke stehen Menschen verschiedenster Kulturen, die alle ihre eigene Version von Heimat und Heimatlosigkeit erzählen können. Sei es Tom Lange, der sich als Bildhauer intensiv mit dem Werkstoff Stein auseinandersetzt. Sein Ziel: Er will das Innere der Steine, deren Seele, mit seinen Arbeiten sichtbar machen und befasst sich dabei mit Themen wie „Crossing Borders“ und „Stammeskönigin“.