Musik für den guten Zweck

Jonathan Zelter, der gebürtige Wittlicher Popsänger, spielt am Sonntag, 2. Dezember, 17.30 Uhr, ein Benefizkonzert in der Morbacher Baldenauhalle zugunsten des Vereins Mali-Hilfe. Als Vorgruppe beteiligt sich die Gruppe Acoustic4.

Zelters Songs sind Mutmacher, erzählen vom Zurechtkommen in dieser Welt und davon, dass man einen Platz in einem Herzen finden kann, das auf einen wartet und wo es genügt, einfach nur man selbst zu sein. In den vergangenen Jahren durfte er sich über zahlreiche Fernseh-Einladungen freuen. Auch die Gema wurde bereits auf den Singer-Songwirter aufmerksam und förderte Jonathan Zelter als Nachwuchs­urheber durch das Europäische Musikautoren-Stipendium EMAS.

Acoustic4 ist eine Akustik-Coverband mit mehrstimmigem Gesang und vier akustischen Instrumenten. Der besondere Charme entsteht durch ein umfassendes Repertoire: ob instrumentale Jazz-Parts, bekannte Top-Charts zum Mitsingen, Balladen oder groovende Rocknummern.