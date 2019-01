später lesen Konzert Pop und Klassik im italienischen Stil FOTO: Tenöre4you FOTO: Tenöre4you Teilen

Die Tenöre4you sind auf Tour und spielen ein Gala-Konzert am Dienstag, 22. Januar, in Morbach. Um 19.30 Uhr stehen die beiden Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato in der Baldenauhalle auf der Bühne und präsentieren eine Mischung aus Pop und Klassik im italienischen Gesangsstil.