Es wird österlich gerockt im Hunsrück! Am Samstag, 30. März, wird das Bürgerhaus in Vollmersbach erneut zur Konzerthalle. Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, erweitert der Verein „Kultur in Vollmersbach“ sein Programmangebot mit dem neuen Projekt „Oster-Rock“.

Die Veranstaltung startet um 20 Uhr mit der Band AuxTank. Der Name steht für eine Gruppe junger Musiker mit dem Ziel sich von der breiten Masse abzuheben. Erreicht wird dies mit einer Mischung aus bekannten Evergreens der vergangenen Jahrzehnte in Verbindung mit einer außergewöhnlichen Bühnenperformance. Im Repertoire der Band finden sich Rock-Klassiker wie „Sharp Dressed Man“ von ZZ Top oder auch „We’re Not Gonna Take It“ von Twisted Sister. Eine Diese breit gefächerte Auswahl an Rock-Klassikern oder auch einfach nur Lieder zum Mitsingen erklären die stetig wachsende Fangemeinde von AuxTank. Weitere Infos: www.auxTank.de oder www.facebook.com/AuxTank

Danach gehört die Bühne der Band Legends of Rock SKOL. SKOL hat sich in Vollmersbach bereits letztes Jahr anlässlich des Benefiz-Konzertes zugunsten der Flutopfer im Landkreis Birkenfeld vorgestellt und ihr Publikum begeistern können. SKOL ist eine sechsköpfige Formation, die seit mehr als 15 Jahren ihr Publikum mit Hardrock der 70er Jahre begeistert.

Mit Songs von Deep Purple, Uriah Heep, Black Sabbath, Pink Floyd, Jethro Tull und weiteren treffen die Musiker auf authentische Weise den Musikgeschmack dieser legendären Zeit. Der Name SKOL steht aber auch stellvertretend für Originalequipment dieser Ära. Eine mächtige Hammond B3 Orgel lässt mit ihrem unverkennbaren Klang die Herzen alle Rockfans auf jeder Veranstaltung höherschlagen. Weitere Infos gibt es unter www.skol-rock.de oder www.facebook.com/SKOLClassicRockMusik/

Tickets gibt es im Vorverkauf für 11 Euro inklusive Gebühr bei folgenden Vorverkaufsstellen: M&R - Carl Schmidt & Co, Agip Tankstelle Idar-Oberstein, Bäckerei Merz und Rolf‘s Haarstübchen beide in Vollmersbach, Petry Bauzentrum Veitsrodt.

Außerdem gibt es eine Ticket-Hotline unter Telefon 06781/901 701 oder auch per E-Mail: ticketverkauf@kultur-in-vollmersbach.de