Motor : ID Life: VW will ersten E-Kleinwagen vorziehen

ID Life: VW will ersten E-Kleinwagen vorziehen

TRIER/WOLFSBURG Volkswagen-Chef Herbert Diess macht weiter gehörig Dampf beim Umbau des Konzerns vom reinen Autobauer in einen Mobilitäts-Dienstleister auf einer elektrischen Basis. Jüngstes Ergebnis dieses Bestrebens ist die vorgezogene Erweiterung der ID-Angebotspalette um einen Kleinwagen. Der soll jetzt schon 2025 kommen, also zwei Jahre früher als zunächst geplant.

Wer in der 4,09 Meter langen, 1,85 Meter breiten und 1,59 Meter hohen Kleinwagenstudie Platz nehmen möchte, kann nicht nur einfach eine Tür öffnen und sich reinsetzen. Gesichtserkennung und eine Kamera bestimmen, wer Platz nehmen darf in dem kleinen Gefährt, das man während der Ladezeit in eine „Cinema“- oder „Gaming“-Lounge verwandeln kann.