Kunstaktion : Illuminale: Zum Jubiläum an die Porta Nigra

Illuminale: Zum Jubiläum an die Porta Nigra

Trier Bei der zehnten Trierer Illu­mi­na­le am Frei­tag und Sams­tag, 24. und 25. Sep­tem­ber, be­leuch­tet das Dresd­ner Un­ter­neh­men rues­tungs­schmie.de die Por­ta Ni­gra mit ei­nem ein­drucks­vol­len Vi­deo­mapping. Auf dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de rund um das an­ti­ke Bau­werk sind au­ßerd­em zahl­rei­che wei­te­re Kunst­pro­jek­te zum dies­jäh­ri­gen Mot­to „Eu­ro­pa. Gren­zen­los.“ zu se­hen und zu er­le­ben.

(red) Bereits zum zehnten Mal findet 2021 die Illuminale in Trier statt. Dazu wurde mit der Porta Nigra das wohl bekannteste Bauwerk der Stadt ausgewählt, um den Mittelpunkt des Festivals zu bilden. Sie gilt nicht nur als das am besten erhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen, sondern symbolisiert Durchlässigkeit und Offenheit entsprechend dem diesjährigen Motto. Bürgermeisterin Elvira Garbes meint dazu: „Die Porta Nigra ist nicht nur das Wahrzeichen unserer Stadt, sondern auch Teil des Unesco-Welterbes Trier. Die Illuminale will auch den wertschätzenden Umgang mit der Geschichte der Stadt und ihren historischen Bauten verdeutlichen. 2021 werden 35 Jahre Trierer Welterbe gefeiert, daher gibt es zu den beiden Jubiläen wohl keinen besseren Veranstaltungsort als die Porta.“