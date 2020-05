Geschichte : Im Land der Treverer

Trier/Region Trier eine Römerstadt? Ja, aber ... – Auch Kelten hatten ihren Anteil an der Geschichte der Region.

Wer an die Geschichte der Stadt Trier denkt, dem fallen als erstes möglicherweise die Römer ein. Kein Wunder: Von der Porta Nigra über Amphitheater und Kaiserthermen bis zur Konstantin-Basilika sind die römischen Baudenkmäler bis heute prägend im Stadtbild. Und die Gründung der Stadt geht zurück auf etwa das Jahr 17 v. Chr., als Kaiser Augustus eine erste Holzbrücke über die Mosel schlagen ließ und die gallischen Provinzen neu ordnete. Denn wie jeder Lateinschüler weiß: „Gallia est omnis divisa in partes tres“ – Gallien ist insgesamt in drei Teile geteilt. Unter Augustus wurden diese Teile zu den Provinzen Gallia Aquitania, Gallia Lugdunensis und Gallia Belgica – zu letzterem Gebiet gehörte auch Trier.

Bekannt wurde die neue Stadt später zu Ehren des Kaisers als „Augusta Treverorum“, als die Stadt des Augustus im Land der Treverer. Denn natürlich waren die Römer nicht die ersten, die an der Mosel siedelten. Die ältesten archäologischen Funde reichen zurück bis in die linearbandkeramische Kultur der Jungsteinzeit vor 7000 Jahren. Zur Zeit der Gründung der Stadt Trier lebten in der Region die Treverer, ein keltischer Volksstamm. Dessen Siedlungen, von den Römern als Oppida bezeichnet, befanden sich vorwiegend in Höhenlagen, zum Beispiel auf dem Titelberg bei Petingen in Luxemburg, auf dem Martberg bei Pommern an der Untermosel, am Dollberg bei Otzenhausen im Saarland, auf Kasselt bei Wallendorf an der Sauer und auf dem Bergsporn bei Kastel-Staadt an der Saar.