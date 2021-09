Motor : Im „Zetti“ über Hunsrück- und Eifel-Höhen

Der Z4 sDrive2.0 symbolisiert den Einstieg in die Roadster-Welt von BMW. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Mit 197 PS aus vier Zylindern ist der BMW Z4 sDrive 20i ein ideales Fahrzeug für den Einstieg in die Roadster-Welt.

Wenn Japaner und Bayern sich im Zeichen der sprichwörtlichen „Freude am Fahren“ miteinander verbinden, dann ist bei Gleichgesinnten unter der (Motor-)Haube in der Regel immer ein begehrenswertes Stück Automobil dabei herausgekommen. Das war nicht nur auf der Rennpiste so, sondern ist es in diesem Fall auch an der virtuellen Ladentheke. Resultierend aus der Technikpartnerschaft zwischen Toyota und BMW teilen sich nämlich das Coupé GT Supra und das Cabriolet Z4 eine gemeinsame Plattform. Mit Letzterem waren wir im späten Sommer in der Region unterwegs.

Der sDrive 20i, den wir fuhren, dokumentiert den Einstieg in die bajuwarische Roadster-Welt. Bei diesem Namenskürzel darf es noch ein wenig Historie sein. Die wechselvolle Geschichte der „Z“-Baureihe im Hause BMW war von vielen Hochs und Tiefs begleitet. Z4, Z3 und vor allem der Z1, der in den späten 1980ern als Image- und Technologieträger auf die Räder gestellt worden war: Sie alle schwankten zwischen Emotionen, zwischen Zustimmung und Bedenken im Haus. Wenn es nicht dieses Joint Venture mit Toyota gegeben hätte, so darf vermutet werden, hätten wir dieses ausreichend motorisierte, aber nicht mit übermäßiger Power bestückte Lustfahrzeug nicht mehr fahren können.

Technische Daten BMW Z4 sDrive20i Ausführung: zweisitziges Cabriolet Länge/Breite/Höhe: 4,32 m/1,86 m/1,30 m Gewicht: 1505 kg Motor: Vierzylinder Turbo-Benziner Leistung: 197 PS bei 4500 U/min Hubraum: 1998 ccm Drehmoment: 320 Nm bei 1450 U/min Getriebe: Achtgang-Automatik Antrieb: Hinterrad Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h CO 2 -Emissionen komb.: 158 – 136 g/km² Preis: (Version Advantage) ab 42 500 Euro

Als sDrive20i ist der Z4 ein schicker offener Zweisitzer mit bekannt dynamischer Linienführung und klassischen „Z“-Proportionen. Lange Schnauze, kurzes knackiges Heck. Weitere, ins Detail gehende Beschreibungen dieses abschließenden Karosserie-Teils würden uns wohl dem Vorwurf aussetzen, es nicht nur bei der Zustandsbeschreibung einer blechernen Schönheit belassen zu haben.

Was er nicht ist: ein reinrassiger wilder Sportwagen, der mit den Insassen kompromisslos Richtung jenseits der 250 km/h will. Was aber kein Verzicht im Sinne des Wortes ist, wie wir bei unseren Testfahrten an der Mosel, in Eifel und Hunsrück feststellten. Der Z4 sDrive20i ist ein flotter Kurvenräuber, der munter aus dem unteren Drehzahlbereich kommt. Ein Auto, das die Tage zwischen Sommer-Abschied und Herbstanfang stimmungsvoll auf dem Asphalt einfängt.

Ein Begleiter, mit dem man in den Sonnenuntergang cruisen kann. Einer, der aber auch ein dröhnender und klangintensiver Turbo-Bursche sein kann. Der dabei auch aus seinen vier Zylindern flotte Dampfmusik hervorzaubert. Mit dem adaptiven „M“-Fahrwerk kann man diesen auf der Hinterachse angetriebenen Zweiliter-„Zetti“ ohne Bedenken und Ausbruchs-Befürchtungen von einer Kurve in die nächste werfen. Für dieses Vorhaben hat man Grip ohne Ende und ständige präzise Rückmeldung vom Lenkrad, was auf der nicht angetriebenen Achse passiert.

