Freizeit : In luftiger Höhe über der Mosel schweben

Trier Riesenrad Bellevue dreht sich am Zurlaubener Ufer.

(red) Es soll in diesem Sommer am Zurlaubener Ufer die Bewohner und Touristen ins Staunen versetzen: Nach dem „Sky Lounge Wheel“ im vergangenen Jahr wird das Riesenrad „Bellevue“ die Fahrgäste am Zurlaubener Ufer in den Himmel von Trier bringen. Der Start erfolgt voraussichtlich an Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni. Mit einer Gesamthöhe von 55 Metern und seinen 42 Gondeln verwöhnt das Bellevue Riesenrad seine Betrachter durch eine außergewöhnlich facettenreiche Gestaltung im Jugendstil. Durch das geschlossene Gondeldesign eignet sich das Bellevue auch für Senioren und Familien mit Kleinkindern. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 7,50 Euro und für Kinder 5 Euro (bis 1,40 Meter Körpergröße). Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Tickets sind verfügbar, sobald die Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz einen Verkauf zulässt. Weitere Informationen unter www.riesenrad.info/bellevue/. Foto: King