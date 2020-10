Kunsthandwerk : Individuelles und zeitgenössisches Handwerk

Trier Die Gruppe WerkForm feiert 20-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung in den Viehmarktthermen.

(red) Seit 20 Jahren macht die Gruppe WerkForm gutes individuelles Handwerk, verbunden mit gutem Design, sichtbar. Die Stärke der Gruppe liegt im gemeinsamen Tuen, über Anregungen untereinander und im Austausch miteinander, in den Werkstätten immer wieder neue Objekte entstehen zu lassen. Jedes Produkt hat dabei seine eigene Geschichte zu erzählen. Zum Jubiläum gibt es vom 10. bis 18. Oktober eine große Ausstellung mit 30 Kunsthandwerkern und Künstlern aus verschiedenen Gewerken in den Viehmarktthermen in Trier. Gezeigt werden Werke aus Metall, Glas, Holz, Stein, Papier, Leder und Ton sowie Textiles und Malerei. Alle Objekte sind käuflich erwerbbar.