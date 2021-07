Kleinkunst : Instagrammatik: Comedy mit Herrn Schröder

Bernkastel-Kues Herr Schröder, Lehrer an der Helene-Fischer-Gesamtschule, kommt nach Bernkastel-Kues.

(red) Herr Schröder, Lehrer an der Helene-Fischer-Gesamtschule, präsentiert sein neues Comedy-Programm „Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer“. Der „Korrekturensohn“ kombiniert am Samstag, 24. Juli, um 19.30 Uhr in den Moselauen Bernkastel-Kues Wortwitz und Spiel mit der deutschen Sprache mit viel Improvisation unter Einbindung des Publikums. Tickets: 25 Euro, Schüler: 15 Euro.