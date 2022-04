Musik : Internationale Orgelkonzerte Konz starten

Konz Prof. Dr. Jörg Abbing eröffnet die Konzertreihe in der Pfarrkirche St. Nikolaus.

(red) Am Sonntag, 3. April, findet um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus das Eröffnungskonzert der diesjährigen Jubiläums-Reihe „10 Jahre Internationale Orgelkonzerte Konz“ statt. Prof. Dr. Jörg Abbing, Saarbrücken, der Prorektor der Hochschule für Musik Saar und Kantor der Stiftskirche St. Arnual wird mit Werken von Johann Sebastian Bach, Claude Debussy, Olivier Messiaen und Camille Saint-Saens einen Akzent der französischen Romantik und der Moderne dem deutschen Hochbarock auf der großen St. Nikolaus-Orgel gegenüberstellen und zu Gehör bringen.

Weitere Orgelvirtuosen in diesem Jahr sind: am 15. Mai Notre-Dame de Paris Titulaire Vincent Dubois, (Paris), 11. September Prof. Christian Schmitt (Rotterdam), in Zusammenarbeit mit dem KonzMusikFestival, 2. Oktober Pachelbel-Preisträger Rainer Oster, (Saarbrücken), 23. Oktober Traditionelles Orgelkonzert für Kinder „Der Zauberer von OZ“ mit Vivien Wambach und Dr. Harald Heim und am 20. November das Abschlusskonzert mit dem Leiter der Konzertreihe Prof. Karl Ludwig Kreutz.