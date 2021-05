Interview : Die Renaissance des Dialekts

Typisch moselfränkisch: Die Viezporz für das „Nationalgetränk“ und die Aufschrift, die das vielleicht charakterischste Merkmal der Mundart aufgreift. Foto: Friedemann Vetter

Der Dialektforscher Dr. Georg Drenda ist Experte für das Moselfränkische. Wir haben mit ihm über die Mundart zwischen Eifel und Hunsrück geprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie grenzt sich das Moselfränkische von benachbarten Dialekten ab – sowohl sprachlich als auch geografisch?

Dr. Georg Drenda: Wenn wir vom Moselfränkischen sprechen, meinen wir den Sprachraum, der sich vom westlichen Saarland über Hunsrück, Eifel, Taunus und Westerwald bis ins Siegerland erstreckt – das wäre die geografische Eingrenzung. Sprachlich gesehen ist es die dat/das-Linie, die das Moselfränkische vom südlich gelegenen Rheinfränkischen trennt. Das Rheinfränkische hat die Wörter „das“, „es“ und „was“, während das Moselfränkische „dat“, „et“ und „wat“ aufweist. Nach Norden hin erfolgt die Abgrenzung gegen das Ripuarische. Die Trennlinie verläuft etwa entlang der Ahr, die bei Remagen in den Rhein mündet. Sprachlich gesehen zeichnet sich der Unterschied dadurch aus, dass es einige Kennwörter gibt, die im Moselfränkischen und Ripuarischen unterschiedlich lauten. Das sind die Ausdrücke, die „rf“ oder „lf“ haben, also z. B. „Dorf“ und „helfen“. Im Ripuarischen erscheinen sie mit „rp“ bzw. „lp“ und lauten dementsprechend „Dorp“ und „helpen“.

Wie ist das Moselfränkische als Dialektraum entstanden?

Dr. Georg Drenda: Das Moselfränkische ist kein einheitlicher Dialektraum, sondern durchaus reich differenziert. Die Dialekte des Deutschen bilden ein Kontinuum. Aus forschungspraktischen Gründen haben aber die Sprachwissenschaftler versucht, die Dialekte einzuteilen, ins Bairische, Schwäbische, Rheinfränkische, Moselfränkische, Westfälische usw. Für die Einteilung war die Durchführung der zweiten Lautverschiebung maßgeblich. Es sind die unterschiedlichen Ergebnisse dieser Lautverschiebung, die die markanten Grenzen zwischen den einzelnen Dialektverbänden bilden. Auch die dat/das-Linie beispielsweise hängt damit zusammen. Das ursprüngliche „t“ wurde zu „s“ verschoben. Und das ist eben die Grenze zwischen dem Rheinfränkischen und dem Moselfränkischen. Die Linie verläuft durch das Saarland, den Hunsrück, Taunus und Westerwald bis in das Rothaargebirge.

Dr. Georg Drenda, Studium der Deutschen Philologie, Philosophie und Pädagogik in Mainz und Marburg. Von 1982 bis 2019 Dialektforscher am Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz Foto: IGL Mainz

Gibt es abgesehen vom Lautlichen auch andere Charakteristika des Moselfränkischen, etwa spezielle Wörter?

Dr. Georg Drenda: Wörter, die ausschließlich im Moselfränkischen vorkommen, und für das gesamte Gebiet repräsentativ sind, gibt es kaum. Vielleicht kann man hier das Wort „holen“ für „nehmen“ nennen. Sowohl im Ripuarischen als auch im Rheinfränkischen haben wir „nehmen“. „Holen“ für „nehmen“ scheint spezifisch moselfränkisch zu sein.

„Holen“ für „nehmen“ hat ja auch Eingang in die regionale Hochsprache gefunden, das ist ja ein Merkmal, das nicht nur bei Dialektsprechern vorkommt, sondern auch bei Menschen, die eigentlich Hochdeutsch sprechen.

Dr. Georg Drenda: Gewiss! Bei meiner vormaligen Tätigkeit als Dozent an der Uni Mainz ist mir in den Lehrveranstaltungen, in denen ja hochdeutsch gesprochen wird, aufgefallen, dass manche Studierende „holen“ statt „nehmen“ verwenden. Diese Personen konnte ich unzweifelhaft dem moselfränkischen Sprachraum zuordnen. In den Ohren von Rheinfranken, Thüringern, Bayern oder Sachsen klingt das befremdlich, vor allem wenn es um Zusammensetzungen geht – zum Beispiel eine Tablette „einholen“ statt hochdeutsch „einnehmen“. Oder wenn einer, der Übergewicht hat, fünf Kilo „abholen“ muss. Das hört sich für Außenstehende ganz merkwürdig an. Aber Moselfranken legen das nicht ab, wenn sie Hochdeutsch sprechen, sondern bewahren das Wort.

Wie hat sich der Dialekt in den letzten Jahren entwickelt? Ist die Dialekttiefe zurückgegangen, hat sich ein neuer Regiolekt herausgebildet?

Dr. Georg Drenda: Beides trifft zu. Die Dialektkenntnis nimmt ab, Kinder lernen nicht mehr so viel Dialekt, wie das früher der Fall war. Schuld daran sind im großen Maß die elektronischen Massenmedien: Fernsehen, Radio, Internet. Da wird ja fast ausschließlich hochdeutsch gesprochen. Auch die Eltern meiden häufig den Dialekt, um den schulischen Erfolg ihrer Kinder nicht zu beeinträchtigen. Sie meinen, Dialektsprecher hätten schlechtere Chancen im Bildungswesen. Das führt dazu, dass der Dialekt elterlicherseits bei der Erziehung vermieden wird. Das alles zusammen bewirkt, dass die nachwachsende Generation im Alltag kaum noch mit dem Dialekt konfrontiert wird.

Ist es denn tatsächlich so, dass der Dialekt die Chancen der Kinder mindern würde oder ist das nur eine gefühlte Überzeugung der Eltern, vor allem der Mütter?

Dr. Georg Drenda: Das ist eher eine gefühlte Überzeugung. Es gibt keine aktuellen wissenschaftlichen Belege dafür, dass Dialektsprecher schlechtere Chancen in der Schule haben. Aber um Ihre letzte Frage noch zu beantworten: Sie haben das Stichwort Regiolekt genannt – genau das ist die derzeitige Entwicklung. Im Moselfränkischen hatte früher jeder Ort seinen eigenen Dialekt mit mehr oder weniger großen Sprachdifferenzen zu den Nachbardörfern. Es gab also eine Kleinkammerung der Sprachlandschaft. Diese wird nun aufgegeben zugunsten einer weitreichenden sprachlichen Vereinheitlichung. Die dadurch entstehenden neuen Dialekte nennt man Regiolekte oder Regionaldialekte. Sie haben eine größere kommunikative Reichweite als die alten Dialekte. Bei diesen hörte die unbeeinträchtigte Verständigungsmöglichkeit nach etlichen Kilometern auf. Man konnte also nicht über größere Flächen im Dialekt kommunizieren. Heute ist es so: Im Regionaldialekt – dessen Entstehen hängt natürlich auch mit dem Berufs- und Freizeitpendlertum, also mit der Mobilität zusammen – erfolgt eine Angleichung der Dialekte untereinander. Das bedeutet, verschiedene dialektale Merkmale gelten über größere Räume, als das früher der Fall war, so dass nun Kommunikation über größere Entfernungen im Dialekt möglich ist.

Als eine Variante des Moselfränkischen gibt es ja das Luxemburgische, das zu einer Nationalsprache ausgebaut worden ist. Die Schüler müssen sowohl Luxemburgisch lernen als auch Deutsch und Französisch und später auch noch Englisch. Ist das ein Handicap, ist das überhaupt noch sinnvoll oder überfordert man die Schüler womöglich damit?

Dr. Georg Drenda: Man überfordert die Kinder nicht, wenn sie von klein auf mit den Sprachen konfrontiert werden. Wenn man später mit deren Vermittlung beginnt, wird es natürlich schwieriger. Stellen Sie sich vor, unsereiner müsste jetzt vier Sprachen auf einmal lernen. Aber wenn die Kinder mehrsprachig aufwachsen, erhöht das sogar die Chancen, dass sie später besser Fremdsprachen lernen.

Charakteristisch für den moselfränkischen Sprachraum ist ja, dass es jenseits der großen Städte Trier und Koblenz viele ländliche Regionen gibt, Hält der Dialekt sich dort länger?

Dr. Georg Drenda: Das kann man schon so sagen. Städte haben dadurch, dass sie sozial ganz anders geschichtet sind, historisch gesehen eine andere Sprachentwicklung durchgemacht als der ländliche Raum. Zudem gibt es in den Städten viel Zuzug von außen. Das Land ist sozial betrachtet homogener. Dadurch ist die Sprache dort auch einheitlicher. Es bestehen also erhebliche Unterschiede zwischen den dörflichen Dialekten und den Stadtdialekten. Diese stehen dem Hochdeutschen näher als die Landdialekte.

Wie ist es denn mit dem Sozialprestige des Dialekts? Es gibt ja durchaus Trends zur Rückbesinnung auf die Region, zum Beispiel durch den Kauf regionaler Produkte. Kann der Dialekt auch davon profitieren?

Dr. Georg Drenda: Seit etlichen Jahren beobachten wir eine sprachliche Rückbesinnung. Die Menschen bekennen sich wieder mehr zu ihrer Heimatregion und stehen selbstbewusst zu deren Sprache. Der Dialekt war einige Jahrzehnte verpönt. Das begann in den 1960er Jahren und dauerte bis in die 1990er Jahre. Geschuldet war das der Bildungsoffensive der damaligen Zeit. Man nahm an, dass dialektsprechende Kinder schulische Defizite haben, schlechter Hochdeutsch lernen usw. Hinzu kam ein sprachsoziologischer Aspekt: Der Dialekt galt als Bauernsprache. Wer sozial aufstiegsorientiert war, mied ihn. Aber seit etwa 30 Jahren gibt es eine Renaissance des Dialekts, die mit der Regionalisierung zusammenhängt. Man identifiziert sich wieder mehr mit seiner Heimat und deren Bevölkerung indem man z. B. verstärkt heimische Produkte kauft und selbstverständlich auch wieder mehr die angestammte Sprache verwendet. Der gemeinsame Dialekt stiftet regionale Identität und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Wenn man an Dialekte wie Sächsisch, Bairisch oder Schwäbisch denkt – darunter kann sich vermutlich fast jeder Deutsche etwas vorstellen. Wenn man das Moselfränkische erwähnt, erntet man wahrscheinlich eher ein Achselzucken.

Dr. Georg Drenda: Das hängt mit der Terminologie zusammen. Moselfränkisch, Rheinfränkisch, Ripuarisch sind rein sprachgeografische Bezeichnungen – Bairisch und Schwäbisch natürlich auch, aber diese fallen zusammen mit den Namen für das Land und das Volk der Bayern oder der Schwaben. Und weil eben der Landes- und Volks- oder Stammesname zugleich auch in der Bezeichnung für die Sprache erscheint, ist es einfacher eine Vorstellung von dem was bairischer oder schwäbischer Dialekt ist, zu entwickeln. Das ist beim Moselfränkischen oder Rheinfränkischen nicht der Fall.

Wie würden Sie die Entwicklung in den kommenden 20 Jahren einschätzen?

Dr. Georg Drenda: Unsere Kinder werden immer weniger Dialekt lernen. Die Dialektkenntnis wird bei der nachwachsenden Generation also abnehmen. Die Entwicklung zur Bildung von Regionaldialekten wird anhalten. Die alten Ortsdialekte werden dabei mehr oder weniger auf der Strecke bleiben.

Haben wir es vielleicht im moselfränkischen Sprachraum sogar schwerer, weil hier die angesprochene Stammesidentität nicht so funktioniert? Ist das womöglich nachteilig für den Dialektgebrauch?

Dr. Georg Drenda: Man empfindet sich hier in Rheinland-Pfalz als Westerwälder, Pfälzer, Rheinhesse, Eifler, Hunsrücker usw. Eine übergreifende rheinland-pfälzische Identität gibt es nicht. Das unterscheidet uns beispielsweise von den Bayern. Für die Einstellung zum Dialekt ist auch die Loyalität zur Heimatregion ist bedeutsam. Die Bayern besitzen ein ausgeprägtes Selbstverständnis, das stark historisch fundiert ist. Das schlägt sich auch im Dialekt nieder, an dem entschlossen festgehalten wird. Es gibt in Deutschland ein Dialektgefälle: Im Süden, also in Bayern, Baden und Schwaben ist der Dialekt fester verankert als in der Mitte und im Norden. Das hat etwas mit dem Grad der regionalen Identität und Loyalität zu tun. Sowohl die Dialektkenntnis als auch der Dialektgebrauch nehmen von Süden nach Norden ab.

Gibt es in ihrem Berufsleben Forschungsergebnisse, die besonders spannend oder überraschend für Sie waren?

Dr. Georg Drenda: Ich habe 20 Jahre am Mittelrheinischen Sprachatlas mitgewirkt, einem Dialektprojekt des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz. Es wurden zwei Altersgruppen untersucht: über 70-jährige und 30- bis 40-jährige Dialektsprecher. Wir nahmen an, es würde große sprachliche Unterschiede geben, aber wir haben wider Erwarten festgestellt, dass der Dialekt bei den Jüngeren gar nicht so stark abgenommen hat. Allerdings liegen die Untersuchungen mittlerweile über 30 Jahre zurück. Heute würde sich vielleicht ein anderes Bild ergeben.

Haben Sie im Moselfränkischen so etwas wie ein Lieblingswort?

Dr. Georg Drenda: Also das „holen“ im Sinne von „nehmen“ ist schon beeindruckend. Ich wohne im rheinfränkischen Dialektgebiet, meine Nachbarn stammen aus dem Moselfränkischen. Neulich sagte meine Nachbarin im reinsten Hochdeutsch zu mir: „Ich habe ein Paket für Sie angeholt.“ Heute kenne ich die Bedeutung des Wortes, aber als ich vor vier Jahrzehnten ins Moselfränkische kam, um die Dialekte zu erforschen, habe ich mit großem Staunen festgestellt, dass es dort das Wort „nehmen“ nicht gibt.