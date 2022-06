Musik : Irish Folk am Forstamt

bild rambling rovers 0905 Foto: Rambling Rovers/Martin Meyer

Trier (red) Der Verein Kultur in Schweich und das Forstamt Trier präsentieren am Samstag, 2. Juli, um 20 Uhr die Rambling Rovers auf der Waldbühne am Forstamt in Trier-Quint. Die Rovers entführen ihr Publikum mit ihren Jigs, Reels und Polkas in die alte Welt der rauchigen Pubs, der rauen Seefahrt und der irischen Liebeleien.

