Internet-Fundstück der Woch : Jazz im Livestream

Echternach Während es auf der deutschen Seite der Sauer noch keine Kulturveranstaltungen gibt, findet im luxemburgischen Echternach an diesem Wochenende das Festival Echter’Jazz statt.

Lisa Simone, Tochter der Soul-Legende und Bürgerrechtlerin Nina Simone, tritt am Sonntag, 28. Februar, um 19 Uhr im Kulturzentrum Trifolion auf – unter strengen Hygieneauflagen zwar und mit stark reduzierter Besucherzahl. Die schlechte Nachricht: Die Veranstaltung vor Ort ist bereits ausverkauft. Die gute Nachricht: Zum Preis von 7,50 Euro pro Abend kann man sich bequem von zu Hause aus in den Livestream einwählen. Das Programm und die Tickets gibt es online auf www.trifolion.lu. Dank Bezahlung per Kreditkarte oder Paypal ist auch noch kurzfristig ein virtueller Konzertbesuch möglich.