Musik : Jazz, Klassik und Chormusik

Die Leipziger Kammersolisten. Foto: Südwestdeutsche Mozartgesellschaft

Region Die Woch bietet einen Überblick über Konzerte in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Einen Jazzabend mit der Running Wild Jazzband gibt es am Samstag, 13. November, ab 19 Uhr im Wirtshaus Bund in Trier-Tarforst. Musikalischer Schwerpunkt der fünf Instrumentalisten ist das klassische Spektrum des alten Jazz: New Orleans, Dixieland, Chicago, Swing.

• Das „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi ist am Sonntag, 14. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Gutweiler zu hören. Ausführende sind Evelyn Czesla (Sopran), Silvia Lefringhausen (Alt) und Uli Krupp am Cembalo mit einem Streichquartett. Es gilt die 2G+Regel mit Nachweis. Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

• In der Kirche St. Martinus in Hermeskeil findet am Freitag, 19. November, um 19 Uhr das Konzert „Donna, Donna“ statt. Esther Lorenz (Gesang und Rezitation) und Peter Kuhz (Gitarre) präsentieren hebräische, sefardische und jiddische Lieder. Das Konzert ist eine Veranstaltung im Rahmen von „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“. Anmeldung erforderlich im Pfarrbüro St. Franziskus unter Telefon 06503/981750. Eintritt frei, Spenden erbeten.

• Das nächste Freitagskonzert im Trierer Museum am Dom findet am 19. November um 19 Uhr statt. Auf dem Programm des Pianisten Rolf Plagge stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Karol Szymanowski. Nach der Pause spielt das Klavierduo Reine Elisabeth mit Rolf Plagge und Wolfgang Manz Werke von Claude Debussy. Karten: 18 Euro an der Museumskasse, Telefon 0651/7105255. Es gilt die 3G-Regel.

• Die Leipziger Kammersolisten des Gewandhausorchesters sind im Rahmen der Mozartwochen Eifel am Samstag, 20. November, um 19 Uhr zu Gast in der Wittlicher Synagoge. Sie spielen in der Besetzung Querflöte, zwei Violinen und Violoncello Werke von Mercadante, Mozart und Beethoven. Karten: 20/16/5 Euro bei Ticket Regional. Dasselbe Programm erklingt bei einer Matinee am Sonntag, 21. November, um 11 Uhr im Haus Beda in Bitburg. Karten: 24/22 Euro bei Ticket Regional. Infos: www.mozartwochen-eifel.de

• In der Synagoge Schweich findet am Samstag, 20. November, um 17 Uhr ein Benefizkonzert für die Flutopfer mit dem Cello-Duo Cellotonica statt. Die beiden professionellen Cellistinnen Chenni Chen und Nao Sasaki teilen das Interesse an der Cross-Culture zwischen Klassik und Popmusik. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Grützmacher, Richter und Smetana. Es gilt die 2G-Regel, Anmeldung per E-Mail an info@kultur-in-schweich.de

• Der Gospelchor ­Mittelmosel gastiert am Samstag, 20. November, mit einem vorweihnachtlichen Konzert in der Klausener Wallfahrtskirche, um die Zuschauer in den Advent einzustimmen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Chorarbeit wird gebeten. Die Veranstaltung findet unter der 3G Regel statt.

• Der Männergesangverein Wintrich beging im Jahr 2020 sein 120-jähriges Bestehen. Das ausgefallene Jubiläumskonzert wird am Samstag, 20. November, um 20 Uhr in der Festhalle Vindriacum nachgeholt. Zu Gast sind die Männergesangvereine Dörbach, Deuselbach und Lyra Wehlen, das Gesangsquartett 4-Takt sowie der Frauenchor Vocal Voices Wintrich. Der Eintritt ist frei.

• Der Chor Cantando Messerich lädt ein zum Jahreskonzert, das aufgrund der Corona-Beschränkungen an zwei Terminen im Gemeindehaus stattfindet: am Samstag, 20. November, um 19 Uhr mit den Cantando Kids und am Sonntag, 21. November, um 16 Uhr mit den Cantando Kids und den Cantando Minis. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kinderchöre sind willkommen. Anmeldung erforderlich unter www.chor-cantando-messerich.de

Die Running Wild Jazzband. Foto: Running Wild Jazzband

Peter Kuhz und Esther Lorenz. Foto: David Beecroft

Der Chor Cantando Messerich. Foto: Heiko Kapeller, Messerich

Cellotonica: Chenni Chen und Nao Sasaki. Foto: Cellotonica