Musik : Jazz mit Gitarre und Trompete

Wittlich Wittlicher Jazzfestival am Freitag und Samstag, 20. und 21. Mai.

Der Gitarrist Sandro Zerafa, Gründungsmitglied des Labels Paris Jazz Underground, und seine Pariser Mit-Musiker eröffnen das Wochenende am Freitag mit ihrem Programm „Last Night when we were young“ in dem sie das Publikum auf eine besondere Reise durch die Geschichte der Jazz-Standards mitnehmen.