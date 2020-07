Konzert : Jazz und Rock im Brunnenhof

Trier Survivors spielen am Mittwoch unter freiem Himmel im Brunnenhof, Stephan-Max Wirth Live-Experience am Donnerstag

Was für die Live-CD gilt, gilt für die Live-Auftritte erst recht, und so begeistert das Quartett mit seiner stilistischen Vielfalt aus Post-Bop, Free Jazz und Jazz-Rock auch sein Publikum. Zu erleben am Donnerstag, 23. Juli, beim Jazz-im- Brunnenhof-Konzert. Karten zu 10 Euro gibt es nur im Vorverkauf in der Tourist-Information oder online über Ticket-Regional.