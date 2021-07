Sommerhitze : Jetzt beginnen die Hundstage

Eine Abkühlung tut immer gut, wenn die Hitze während der Hundstage im Sommer zu groß wird. Foto: WetterOnline

Tierische Hitze Ende Juli und im August – doch auf die Statistik ist nicht immer Verlass.

35 bis 40 Grad Celsius – um­gangs­sprach­lich sind die Hunds­tage die hei­ßes­te Zeit des Jah­res. Doch dies ist längst nicht im­mer so. Den Namen ver­dan­ken die Hunds­tage dem Sternbild „Großer Hund“.

Vier Wochen Hitzewelle

Die Hundstage dauern jedes Jahr vom 23. Juli bis zum 23. August und gelten als heißeste Phase des Sommers. Björn Goldhausen, Meteorologe und Pressesprecher von WetterOnline: „In den vergangenen Jahren stiegen die Temperaturen während der Hundstage mehrmals auf 35 bis 40 Grad. Am 25. Juli 2019 wurde in Duisburg und Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen mit 41,2 Grad sogar extreme Hitze gemessen.“ Im Kernzeitraum der Hundstage vom 25. Juli bis zum 7. August kommt es aber statistisch gesehen auch immer wieder zu unbeständigen Südwestwetterlagen, die kühleres Regenwetter bringen. „Es ist laut Statistik kein Muss, dass es in der Zeit der Hundstage tierisch heiß ist. Die Urlaubsplanung rein nach den Hundstagen auszurichten, gleicht somit einem Lotteriespiel “, so Goldhausen.

Großer Hund: Das Sternbild prägt den Namen

Der Name Hundstage geht nur indirekt auf die Vierbeiner zurück. Gemeint ist damit in unserem Sprachgebrauch der Zeitraum, in dem das Sternbild Canis major (Großer Hund) am Nachthimmel sichtbar ist. Seit der Antike wurden Sterngruppen mythischen Gestalten, Gegenständen oder Tieren zugeordnet. Das Sternbild Großer Hund erscheint jedes Jahr im Sommer für vier Wochen am Himmel, und kreative Menschen können in ihm die Figur eines Hundes erkennen. Der hellste Stern dieser Konstellation wird Sirius oder auch Hundsstern genannt. Dieser war zur Zeit der Römer jedes Jahr etwa ab dem 23. Juli bei Sonnaufgang auf der Erde sichtbar. Bis das gesamte Sternbild am klaren Nachthimmel erschien, vergingen vier Wochen, die „Tage des großen Hundes“, vom 23. Juli bis zum 23. August. So ergab sich auch die genau definierte Zeitspanne für die Hundstage, die bis heute erhalten geblieben ist. Aber Goldhausen weiß: „Der Aufgang des Sirius hat sich im Laufe der Jahrhunderte jedoch um einen Monat verschoben. Dies ist der Eigenbewegung des Sternbildes und der Richtungsänderung der Erdachse geschuldet. Sirius erscheint deshalb heutzutage erst Ende August am Morgenhimmel.“ Die Hundstage müssten demnach – astronomisch gesehen – eigentlich erst Ende August beginnen.

Bauernregel: „Hundstage heiß, Winter lange weiß“