Kultur : Joachim Gauck zu Gast in Klausen

Klausen (red) Bundespräsident a. D. Joachim Gauck ist am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr im Rahmen des Jubiläumsprogramms „10 Jahre Kultur in der Wallfahrtskirche“ zu Gast in Klausen. Joachim Gauck wird aus seinem aktuelles Buch „Toleranz: Einfach schwer!

Joachim Gauck, geb. 1940, studierte Theologie und arbeitete viele Jahre als Pastor in Mecklenburg; 1989 Mitinitiator des kirchlichen und öffentlichen Widerstands in der DDR; ab März 1990 Abgeordneter für Bündnis 90 in der ersten frei gewählten Volkskammer; von 1990 bis 2000 Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR; 2012 bis 2017 Präsident der Bundesrepublik Deutschland; zahlreiche Ehrungen, unter anderem Geschwister-Scholl-Preis, Europäischer Menschenrechtspreis, Ludwig-Börne-Preis; Ehrendoktor der Universitäten Rostock, Jena, Augsburg, Münster, Kiel, der National University of Ireland/Galway, der Hebrew University of Jerusalem, der Université Paris-Sorbonne sowie der Maastricht University.

Die Lebensentwürfe, Wertvorstellungen, religiösen und kulturellen Hintergründe der Menschen werden immer vielfältiger – für manche eine Bereicherung, für nicht wenige eine Last. Wie viel Andersartigkeit muss man erdulden und wie viel Kritik aushalten? Welche gemeinsamen Regeln müssen bei aller Verschiedenheit gelten? In seinem neuen Buch streitet Joachim Gauck für eine kämpferische Toleranz: „Ich war und bin bis heute der Meinung, dass es kein Laisser-faire geben darf gegenüber jenen, die Pluralität und Toleranz mit Füßen treten. Toleranz, die Nachsicht und Duldsamkeit preist gegenüber den Verächtern der Toleranz, hilft den Tätern und nicht den Opfern. Intoleranz gegenüber einer Intoleranz, die Menschen unterdrückt und verachtet, ist eine Haltung von Demokraten im Namen der Menschenwürde.“ Toleranz ist nach Gauck also eine aktive Haltung und keine Gleichgültigkeit. Sie ermögliche ein friedliches Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft. Dazu müsse man sich seiner eigenen Identität aber sicher sein. Denn nur, wer weiß, wer er ist, könne selbstbewusst in einen Dialog oder auch Wettstreit mit anderen treten. So ist das Buch ein Aufruf an alle, die Toleranz zu wahren, zu schützen und aufzubauen – damit die Demokratie eine Zukunft hat.