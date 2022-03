Saarburg Wanderausstellung in der Kulturgießerei Saarburg – Eröffnung am Samstag, 12. März.

(red) Durch die Initiative „Augen Auf!“ gegen Antisemitismus konnten innerhalb des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ in den vergangenen Jahren die Ausstellung „Jüdisches Leben in der VG Saarburg-Kell“ sowie die entsprechenden Begleitmaterialien erarbeitet werden. Diese Ausstellung ist nun erstmals in der Kulturgießerei in Saarburg zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 12. März, um 19 Uhr (Anmeldung erforderlich unter Telefon 06581/2336, E-Mail info@saarburg-vielfalt.de). Geöffnet ist bis 3. April. Foto Jüdischer Friedhof Freudenburg: Lukas Zimmer